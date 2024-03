„Cowboy Carter“ – побарувачката на фармерки порасна по објавувањето на новиот албум на Бијонсе

Многу очекуваниот кантри албум на Бијонсе „Cowboy Carter“ со 27 песни злезе во петокот, предизвикувајќи инстант модни трендови.

Свесна за нејзиното влијание, Бијонсе ја пее „Wear that sh*t that I know start a trend“, во „Sweet Honey Buckiin“, жанровски хип-хоп и кантри песна на албумот.

Според Далстон Мил Фабрикс, трговец со ткаенини во Велика Британија, по објавата на Бијонсе на Инстаграм за промовирање на новото издание, пребарувањата за „разгорени фармерки“ достигнаа рекорд на сите времиња во светот. Компанијата соопшти дека пребарувањето за фармерки се зголемило за 372 отсто. Пребарувањата за „тексас елек“ исто така се зголемија за 105 проценти на глобално ниво во споредба со последните пет години откако фотографијата на Бијонсе облечена во двоен тексас се појави на социјалните мрежи.

Далстон откри дека пребарувањето за „двоен тексас“ е зголемено за 126 отсто ширум светот овој месец.

Двојниот тексас беше клучен изглед на колекцијата на Ivy Park Rodeo на Бијонсе со Адидас во 2021 година. Сликите на кампањата за колекцијата инспирирана од Запад повторно се појавија по веста за „Каубој Картер“. Сликите и видеото од кампањата беа пренаменети и во музичко видео за првиот сингл „Texas Hold ‘Em“.

Иако Вестерн е постојана линија во модата на тексас, важните моменти од поп културата и модните пресвртници ја засили темата во последните сезони. 75-годишнината на Wrangler во 2021 година и 150-годишнината од Levi’s 501 во 2023 година го вратија тексасот во центарот на вниманието, давајќи им можност на брендовите да ги споделат своите истории. Во меѓувреме, колекцијата родео на Фарел Вилијамс за Луј Витон претставена претходно оваа година во Париз му даде на модниот жанр дизајнерски сјај.

Бијонсе носеше неколку вестерн изгледи од колекцијата на Луј Витон пред објавувањето на албумот, како и каубојски изгледи од Marine Serre, Luar и Y/Project.

Вториот чин од музичката трилогија на Бијонсе ја продолжува традицијата на упатување на модните брендови во текстовите за да помогне да се раскаже приказната на 32-кратиот Греми добитник. Со оглед на тоа што луксузни етикети како Тифани, Шанел, Баленсијага и Гучи и чантите Биркин на Хермес во корист на веганските торби на Телфар.

Тексашкиот бренд за чевли Lucchese добива глас во „Sweet Honey Buckiin“. Основана во 1883 година, компанијата е позната по рачно шиење кожени чизми и усовршување на трајниот процес.