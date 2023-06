Четири големи кинески државни банки ги намалија каматните стапки на депозитите во долари

Четирите главни кинески државни заемодавачи ги намалија каматните стапки на депозитите во долари, бидејќи силната побарувачка за американската валута во банкарскиот систем помогна да се доведе јуанот на најниско ниво во последните шест месеци.

Банките неодамна ја намалија горната граница на каматните стапки за фирмите и физичките лица. Некои од филијалите на провинциските банки сега нудат околу 5,7% на депозити во долари на нивните најголеми клиенти, што е намалување од 6% претходно, рече еден од изворите, според Yahoo Finance.

Четири заемодавачи, имено Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., Agricultural Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp., не одговорија веднаш на барањата за коментар. Оваа вест претходно ја објави Securities Times.

Јуанот падна за 3% во однос на доларот оваа година, бидејќи разликата во стапката се прошири со заострувањето на каматните стапки од страна на Федералните резерви и приспособливата кинеска политика. Намалувањето на стапката на депозити, иако ограничено по обем, покажува дека креаторите на политиката во Кина се обидуваат да управуваат со степенот на падот на нивната валута.

– Намалувањето на каматните стапки на депозитите во долари е креативен потег за намалување на влијанието на пониските каматни стапки на јуани, рече Томи Кси, економист во Oversea-Chinese Banking Corp. Сепак, ова „веројатно не е доволно за да ги спречи бизнисите да користат поевтини заеми во јуани за да финансираат купувања во долари“, рече тој.

Кинеската централна банка и девизниот регулатор минатиот месец ветија дека ќе ги зауздаат ​​шпекулациите за валутата и ќе бараат начини за зајакнување на управувањето со депозитите во долари. Валутата што се чуваше во кинескиот банкарски систем на крајот на април изнесуваше 881,9 милијарди долари.

Сепак, „намалувањето на стапките на депозитите во американски долар може да ги поттикне клучните акумулатори во странска валута да задржат уште повеќе од нивните девизни приходи во странство“, напишаа стратезите на Nomura Holdings Inc. предводена од Крег Чан. Ова може само да придонесе за тековниот негативен платен биланс на Кина, велат тие.