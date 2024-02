Бројот на загинати во пожарот во зградата во Валенсија се зголеми на 10

Бројот на загинати во пожар во станбена зграда во Валенсија се зголеми на 10, а градоначалничката Марија Хозе Катала прогласи тридневна жалост во овој град.

Весникот „Ел Паис“ наведе дека четири од жртвите се членови на исто семејство – татко, мајка, тригодишна ќерка и новороденче.

Шпанскиот центар за итни информации и координација соопшти дека четири повредени лица денеска се пуштени од болница, а на лекување се уште се двајца пожарникари кои и им пружале прва помош на настраданите.

A huge fire has ripped through an apartment building in the Spanish city of Valencia, with terrifying footage showing desperate residents trying to escape the flames on their balconies as the building is engulfed pic.twitter.com/WJ8lEXM11O

Полицијата стигнала до четвртиот кат од опожарената зграда во обид да ги лоцира потенцијалните жртви, а на лице место биле и противпожарните и екипите за итна помош, пренесуваат шпанските медиуми.

Во Валенсија се формирани неколку пунктови со цел да се соберат информации и ДНК примероци на роднините на можните жртви.

Шефот на Истражниот суд број 10 во Валенсија отвори постапката за истрага за причините и околностите на пожарот и нареди доверливост на постапката во траење од еден месец со цел да се заштити полициската истрага и приватноста на жртвите и нивните семејства.

At least four people died in a huge fire that ripped through a 14-storey apartment block in Valencia, eastern Spain, and at least 14 were reported missing, with officials warning on Friday that the death toll could rise.https://t.co/8bcTubNIto pic.twitter.com/6JTWJe7Jbm

