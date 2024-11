Брод полн со туристи потона во Египет

Во раните утрински часови потона туристичкиот брод „Си стори“ со 45 патници во близина на брегот на египетското одморалиште на Црвеното Море.

„Сан“ пишува дека на бродот имало 31 турист од различни националности и 14 членови на екипажот.

Инцидентот се случил околу 5 часот и 30 минути кога туристите тргнале на нуркање и бродот испратил сигнал пред да се изгуби секаков контакт со него.

#BREAKING 🇪🇬Thirty-one tourists are missing after the boat Sea Story sank near Marsa Alam, an Egyptian Red Sea resort.

The vessel, carrying 31 tourists of various nationalities and 14 crew members, sent a distress signal around 5:30 am during a scuba diving trip. Departing from… pic.twitter.com/mex8RtqvIN

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) November 25, 2024