Бизарно: Пејџерите на членовите на Хезболах експлодираа во исто време, осум мртви и дури 2.750 ранети

Најмалку осум лица загинаа, а 2.750 се повредени по експлозии на пејџер низ целата земја, според министерот за здравство на Либан, Фирас Абиад.

Иранскиот амбасадор во Либан, Мојтаба Амани, е меѓу повредените, како што јави иранската новинска агенција Мехр. Иранската полуофицијална новинска агенција Фарс објави дека Амани се здобил со полесна повреда. „Амани има површна повреда и моментално е под опсервација во болница“, цитира Фарс извор.

Либанските власти во вторникот изјавија дека „голем број луѓе“ се повредени во различни делови на земјата откако пејџерите што ги носеле експлодирале. Меѓу повредените има и членови на милитантната група Хезболах, кои ги користат овие направи.

Footage of the moment when Israel remotely hacked into Hezbollah's unique communication devices and blew them up throughout Lebanon today. pic.twitter.com/fL74b7eyQO

