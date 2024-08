Битка со дезинформациите: Погледнете како се шири омраза на Олимпијадата

Сите очи на светот деновиве се вперени во Олимписките игри во Париз, кои злонамерните структури се обидуваат да ги искористат со ширење дезинформации за да влеат страв кај целните групи на општеството. Русите на тој начин се обидуваат да го подгреат стравот од терористички напад.

„Реки крв ќе течат низ улиците на Париз“ – ова е сериозна закана искажана од наводен борец на Хамас на видеото. Човекот од видеото носи палестинско знаме во униформа и вели дека нападите ќе бидат како одмазда за француската поддршка за Израел и присуството на израелските спортисти на Олимпијадата.

Hamas Video Threatens Paris 2024 Olympics 🇫🇷⚠️

👀 Middle-Eastern media reports a chilling Hamas video warning of "rivers of blood in the streets of Paris" during the 2024 Olympics due to France's support for Israel.

"You supported the Zionist regime against the people of… pic.twitter.com/3Jx2LLYcYQ

— Global Dissident (@GlobalDiss) July 23, 2024