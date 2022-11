Билборд: „Туко така“, официјалната химна на СП, е на врвот на листата (видео)

САД- Песната на Ники Минаж, Малума и Мајријам Фарес од Светското првенство во фудбал во 2022 година „Туко Така“ е на врвот на новата музичка анкета оваа недела.

Музичките фановии гласаа во анкетата објавена во петокот (18 ноември) на Билборд, избирајќи ја заразната и славеничка песна на триото како омилено ново музичко издание изминатата недела.

„Tukoh Taka“ ја победи новата музика на Brockhampton (The Family и TM), Pharrell Williams и Travis Scott („Down In Atlanta“), Saweetie (The Single Life EP), Disturbed (Divisive) и други.

Бесниот сингл – продуциран од Гордо, Плеј-Н-Скилз и Масари – е „Официјална химна на СП во Катар“ и влегува во историјата како прва песна на Светскиот куп на ФИФА со текстови на англиски, шпански и арапски.

„Многу сум среќен што сум дел од оваа химна на Светското првенство на ФИФА! Отсекогаш сонував за ваква можност“, рече Малума во изјавата. „Претставувањето на латинската музика на оваа глобална песна заедно со прекрасни уметници кои пеат на англиски и арапски, ја носи нашата култура на друго ниво“.

Јунг Кук на BTS ја промовираше синоќа на спектакуларното отварање на Светското првенство во Катар, песната на Светското првенство „Dreamers“ со катарскиот пејач Фахад Ал Кубаиси.

Возбудливата химна содржи вокал од Јунг Кук, третата соло песна од најмладиот член на БТС оваа година по февруарските „Stay Alive“ (во продукција на неговиот колега од бендот Суга) и „Left & Right“ (неговиот летен хит Hot 100 со Чарли Пут). Во песната се појавува и катарскиот пејач и продуцент Фахад Ал Кубаиси. 41-годишниот, исто така, откажа два сингла претходно оваа година, при што и двете арапски поп песни заработија милиони стримови на YouTube: „Aghnni“ има повеќе од 9,5 милиони прегледи додека „Yousfi Al Halla“ има над три милиони.

„Dreamers“ има продукција од RedOne, продуцент на поп-танц кој се приклучи на ФИФА кон крајот на 2021 година како извршен директор на Creative Entertainment и помогна во потписот на хитови за суперѕвезди како Ники Минаж, Лејди Гага и Енрике Иглесијас.

„Dreamers“ е дел од саундтракот на Светското првенство на ФИФА, Катар 2022 година, кој вклучува учество уметници како Ники Минаж, Малума, Давидо, Миријам Фарес и многу повеќе. Музичкото видео за „Dreamers“ ќе излезе на 23 ноември.

На Светското првенство учествуваат вкупно 32 селекции, а една ќе биде крунисана за шампион на 18 декември.