Бил Гејтс претстави нуклеарка, револуција за производство на струја: „Стоиме на темелите на енергетската иднина“

Бил Гејтс и неговата енергетска компанија започнаа со изградба на нивната нуклеарна централа во Вајоминг, за која веруваат дека ќе направи револуција во производството на енергија. TerraPower ќе го користи Натриумскиот реактор, првиот реактор што се лади со натриум во САД.

Шефот на Мајкрософт, Бил Гејтс и други официјални претставници присуствуваа на церемонијата на отворање, нагласувајќи ја важноста на проектот за локалната економија и енергетската независност на Америка.

Реакторот треба да започне со работа во 2030 година, додека TerraPower работи на развој на гориво заедно со француската компанија Framatome.

Гејтс на почетокот на изградбата рече дека „тие стојат на она што наскоро ќе биде основата на енергетската иднина на Америка“.

„Ова е голем чекор кон сигурна, изобилна енергија без јаглерод“, рече Гејтс. „И за иднината на оваа земја важно е ваквите проекти да успеат.

Напредните реактори обично користат течност за ладење различна од вода и работат на пониски притисоци и повисоки температури. Таквата технологија постои со децении, но САД продолжија да градат големи, конвенционални реактори со водено ладење како комерцијални електрани. Проектот во Вајоминг е првпат по околу четири децении една компанија да се обиде да управува со напреден реактор како комерцијална електрана во Соединетите држави, според НРЦ.

