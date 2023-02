Бијонсе ги објави датумите на светската турнеја „Ренесанс“ во Европа и Северна Америка

САД- Бијонсе ја најави „The Renaissance World Tour.” Турнејата со 47 датуми започнува во Европа во мај, а потоа следи серија на концерти на стадионите во Северна Америка кои започнуваат во јули.

Турнејата доаѓа како поддршка на последниот албум поп-ѕвездата, Renaissance, и е прва по турнејата „On the Run II“ со JAY-Z во 2018 година. Нејзината последна соло турнеја беше во 2016 година со „The Formation World Tour“.

Билетите се пуштени во продажба почнувајќи од понеделник, 6-ти февруари преку Ticketmaster.

Beyoncé 2023 Tour Dates:

05/10 – Stockholm, SE @ Friends Arena

05/14 – Brussels, BE @ Baudoin Stadium

05/17 – Cardiff, UK @ Principality Stadium

05/20 – Edinburgh, UK @ Murrayfield

05/23 – Sunderland, UK @ Stadium of Light

05/26 – Paris, FR @ Stade de France

05/29 – London, UK @ Tottenham Hotspur

05/30 – London, UK @ Tottenham Hotspur

06/02 – London, UK @ Tottenham Hotspur

06/06 – Lyon, FR @ Groupama Stadium

06/08 – Barcelona, ES @ Olympic Stadium

06/11 – Marseille, FR @ Orange Velodrome

06/15 – Cologne, DE @ Rheinenergiestadion

06/17 – Amsterdam, NL @ JC Arena

06/18 – Amsterdam, NL @ JC Arena

06/21 – Hamburg, DE @ Volksparkstadion

06/24 – Frankfurt, DE @ Deutsche Bank Park

06/27 – Warsaw, PL @ PGE Nardowy

07/08 – Toronto, ON @ Rogers Centre

07/09 – Toronto, ON @ Rogers Centre

07/12 – Philadelphia, PA @ Lincoln Financial Field

07/15 – Nashville, TN @ Nissan Stadium

07/17 – Louisville, KY @ Cardinal Stadium

07/20 – Minneapolis, MN Huntington Bank Stadium

07/22 – Chicago, IL @ Soldier Field

07/26 – Detroit, MI @ Ford Field

07/29 – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

07/30 – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

08/01 – Foxborough, MA @ Gillette Stadium

08/03 – Pittsburgh, PA @ Heinz Stadium

08/05 – Washington, DC @ FedEx Field

08/09 – Charlotte, NC @ Bank of America Stadium

08/11 – Atlanta, GA @ Mercedes Benz Stadium

08/16 – Tampa, FL @ Raymond James Stadium

08/18 – Miami, FL @ Hard Rock Stadium

08/21 – St Louis, MO @ Dome at America’s Center

08/24 – Glendale, AZ @ State Farm Stadium

08/26 – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

08/30 – San Francisco, CA @ Levi’s Stadium

09/02 – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

09/03 – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

09/11 – Vancouver, BC @ BC Place

09/13 – Seattle, WA @ Lumen Field

09/18 – Kansas City, MO @ Arrowhead Stadium

09/21 – Dallas, TX @ AT&T Stadium

09/23 – Houston, TX @ NRG Stadium

09/27 – New Orleans @ Caesars Superdome