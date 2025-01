Безвремената џез и поп музика на Квинси Џонс го крена Скопје на нозе (фото)

Концертот насловен „Џез-лектира: Quintessence by Quincy Jones!” , како почеток на новата концертна сезона на Националниот џез-оркестар, беше музичко совршенство, во петокот вечер, во Филхармонија, на која му се оддаде почит на огромниот и влијателен биг-бенд опус на музичкиот гениј Квинси Џонс, кој почина на 3 ноември, 2024, во Бел-ер, на 91 година.

Од неговите почетоци во 1959 година, па сè до неговиот подоцнежен период како аранжер и продуцент, концертот понуди уникатна прилика за слушање ексклузивни неиздадени аранжмани, како и композиции што го оформиле неговото култно музичко наследство (дури и „Били Џин“ во џез верзија) . Низ концертот не водеше маестро Владимир Николов, кој пред секоја композиција даваше објаснување зашто ваков редок и врвен џез опус ѝ го заслужува тоа.

Џонс, музички титан кој придонесе за извонредни албуми во џез, соул и фанк, како и неколку од најголемите поп ЛП-а на векот – особено продуцирајќи ги албумите Off the Wall, Thriller и Bad на Мајкл Џексон (кои заедно резултираа со 17 Топ 10 хитови на Hot 100, вклучувајќи девет Number Ones, и продадени повеќе од 50 милиони примероци во САД, според RIAA) беше дома во речиси секоја гранка на популарната музика: за време на кариерата која траеше седум децении и вклучуваше работа како трубач, композитор, аранжер, продуцент, и диригент , неговата работа допре до џезот на биг-бенд, бибоп, госпел, блуз, соул, фанк, Quiet Storm R&B, диско, рок и рап. Тој е најпознат по неговиот ангажман со Џексон, кој донесе неспоредливо ниво на музичка умешност на неколку од најпопуларните албуми на сите времиња и помогна да се редефинира што значи да се биде поп ѕвезда. Тој беше и еден од најнаградуваните музичари во историјата, со 28 Греми награди и рекордни 79 номинации.

Тежина на концертот во Филхармонија му дадоа и врвни солисти од македонската музичка сцена – Калина Велковска, Светлана Јовановска, Ана Петановска, Дејан Бобиќ – Дексо, Сашо Гигов-Гиш и Џон Илија Апелгрен, кои го катапултираа Скопје во светска џез-метропола.

Л.Сабит

Фото: М. Аргакијева