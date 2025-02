„Бекстрит бојс“ ќе биде прва поп-група што ќе свири во „Сфера“ во Лас Вегас

Бекстрит бојс ќе стане првата поп-група што ќе свири на Сферата во Лас Вегас: долгогодишната група објави престој во јули 2025 година на извонредното ново место наречено „Into the Millennium“. Продуциран од Live Nation, бендот ќе има девет концерти на 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 и 27 јули 2025 година. Минатите резиденции на местото ги вклучуваа U2, Dead & Co., Phish, the Eagles и EDM Act Anyma.

Најавата ветува дека „Фановите можат да очекуваат незаборавно искуство додека Backstreet Boys го оживуваат нивниот легендарен албум „Милениум“, заедно со избор од нивните најголеми хитови. Омилените класици како „I Want It That Way“ и „Larger Than Life“, ќе бидат испорачани или подобрени со врвни визуелни и звук овозможени со револуционерната извонредна технологија на Sphere.

rtist претпродажбата веќе започна и ќе трае до понеделник, 17 февруари во 22 часот попладне. За првите шест емисии, претпродажбата на фан-клубот на Backstreet Boys ќе започне во вторник, 18 февруари во 9 часот наутро, а претпродажбата на уметникот ќе започне во среда, 19 февруари во 9 часот попладне. Дополнителните претпродажби ќе се одвиваат во текот на целата недела пред генералната продажба која започнува петок, 21 февруари во 9 часот наутро по локално време.

Технологиите на Sphere го вклучуваат LED дисплејот со највисока резолуција во светот кој ја обвиткува, над и околу публиката создавајќи целосно извонредно визуелно опкружување. Местото, исто така, го има најнапредниот аудио систем за концертна класа во светот, Sphere Immersive Sound, напојуван од HOLOPLOT, кој доставува звук со неспоредлива јасност и прецизност на секој гостин.