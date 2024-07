Бајден се откажа од претседателската трка

Претседателот Џо Бајден во изјава објавена на неговиот профил на социјалните мрежи рече дека се откажува од претседателската трка – историска одлука што ги фрла изборите во 2024 година во пресврт и го означува последното излегување на претседателски актуелен претседател во модерната историја, пишува Политико.

Невообичаениот потег на Бајден да ја одбие номинацијата ќе предизвика шокови во Демократската партија, бидејќи доаѓа само неколку недели пред конвенцијата за номинација на партијата. При објавувањето, Бајден веднаш не ја поддржа потпретседателката Камала Харис или друг кандидат да биде кандидат на Демократската партија, но тоа го стори дополнително.

Во објавата на Икс (X), поранешен Твитер, Бајден меѓу другото вели дека верува дека е во најдобар интерес на партијата и на земјата да се откаже и да се фокусира на исполнувањето на неговите должности како претседател до крајот на мандатот.

Еве ја објавата:

„Во текот на изминатите три и пол години, постигнавме голем напредок како нација.

Денес. Америка ја има најсилната економија во светот. Направивме историски инвестиции во обновата на нашата нација, во намалувањето на трошоците за лекови на рецепт за постарите лица и во проширувањето на здравствената заштита со пристапна цена на рекорден број Американци. Обезбедивме критично потребна нега на милион ветерани изложени на токсични материи. Го усвоивме првиот закон за безбедност на оружје по 30 години.

Ја назначивме првата Афроамериканка во Врховниот суд. И го донесовме најзначајното законодавство за климата во историјата на светот. Америка никогаш не била подобро позиционирана да води од нас денес.

Знам дека ништо од ова не можеше да се направи без вас, американскиот народ. Заедно, ја надминавме пандемијата и најлошата економска криза од Големата депресија. Ја заштитивме и зачувавме нашата демократија. И ги ревитализиравме и зајакнавме нашите сојузи ширум светот.

Беше најголема чест во мојот живот да служам како ваш претседател. И иако мојата намера беше да се согласам, верувам дека е во најдобар интерес на мојата партија и на земјата да се откажам и да се фокусирам единствено на исполнувањето на моите должности како претседател до крајот на мојот мандат.

Ќе разговарам со Нацијата подоцна оваа недела подетално за мојата одлука

Засега, дозволете ми да изразам најдлабока благодарност до сите оние кои толку напорно работеа за да ме видат како реизбран. Сакам да се заблагодарам на потпретседателката Камала Харис што беше извонреден партнер во целата оваа работа. И дозволете ми да ја изразам мојата искрена благодарност до американскиот народ за вербата и довербата што ми ја дадовте.

Денеска верувам во она што секогаш го имам: дека нема ништо што Америка не може да го направи – кога го правиме тоа заедно. Само треба да запомниме дека сме Соединетите Американски Држави“, пишува Бајден.

Бајден ја поддржа потпретседателката Камала Харис како нов кандидат на партијата

Претседателот Џо Бајден рече дека нема да бара реизбор и ја поддржа потпретседателката Камала Харис.

„Денес сакам да ја понудам мојата целосна поддршка и поддршка Камала да биде кандидат на нашата партија оваа година. Демократи – време е да се собереме и да го победиме Трамп. Ајде да го направиме ова“, рече Бајден во објавата на X.

Тој рече дека изборот на Харис за негов потпретседател во 2020 година е „најдобрата одлука што сум ја донел“.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024