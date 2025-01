Бајден одлучи да го блокира купувањето на „Ју-Ес стил“ од 15 милијарди долари од страна на „Нипон стил“

Понудата за преземање на „Ју-Ес стил“ (US Steel) од 14,9 милијарди долари, објави во петокот The Washington Post, цитирајќи двајца неименувани претставници на администрацијата кои не биле овластени да зборуваат за ова прашање.

Се очекува Белата куќа да ја соопшти одлуката на Бајден во петок, пишува The Washington Post.

Одлуката за тоа дали да се дозволи продолжување на договорот беше проследена до Бајден на 23 декември, откако Комитетот за странски инвестиции во Соединетите Држави не успеа да постигне консензус, соопшти US Steel.

Бајден имаше 15 дена да го одобри или блокира договорот откако прегледот на CFIUS стигна до неговото биро, што го натера Нипон Стил да го продолжи рокот на договорот до првиот квартал од 2025 година од третиот или четвртиот квартал на 2024 година.

CFIUS беше загрижен дека по купувањето, Nippon Steel може да го намали производствениот капацитет на САД. Стил, што би претставувало ризик за националната безбедност на САД.

„Потенцијално намаленото производство на американскиот челик може да доведе до недостиг на снабдување и доцнење што би можело да влијае на индустриите кои се критични за националната безбедност“, објави „Вашингтон пост“ во својата проценка CFIUS.

За да ја олесни таа загриженост, Нипон Стил во вторникот и понуди на американската влада опција да стави вето на намалувањата на производството на челик на компанијата.

Нипон Стил претходно понуди голем број отстапки во врска со трансакцијата, како што е задржување на седиштето на УС Стил во Питсбург, Пенсилванија и пополнување на одборот на директори на УС Стил со американски граѓани.

Договорот беше поддржан од американските акционери. Стил, кој гласаше за усвојување во април.

„Огромната поддршка од нашите акционери е јасна потврда дека тие го препознаваат убедливото образложение за нашата трансакција со NSC“, рече претседателот и извршен директор на U.S. Стил Дејвид Б. Бурит.