(ВИДЕО) Бајден им даде медали на Хилари Клинтон, Дензел Вашингтон, Боно, Сорос, Мајкл Фокс…

Американскиот претседател Џо Бајден им го врачи престижниот „Претседателски медал на слободата“ на голем број познати личности.

На церемонијата во Белата куќа, американскиот претседател ја додели највисоката цивилна награда на пејачот и активист Боно, кошаркарската легенда Меџик Џонсон, модната кралица Ана Винтур, актерите Дензел Вашингтон и Мајкл Џеј Фокс и модниот дизајнер Ралф Лорен.

Исто така, им оддаде чест на посветени поединци како готвачот Џози Андрис, основач на невладината организација World Central Kitchen и Џејн Гудал, водечки глас во областа на заштитата на животната средина.

President Biden hands out Medal of Freedom awards to recipients, including Hillary Clinton, Michael J Fox and Anna Wintour.

