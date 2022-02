Награди БАФТА : „ Дина“ води со најмногу номинации-11

Англија- – Британската академија за филм и телевизија ги објави номинациите за награди во 2022 година, меѓу кои триумфираат филмовите Dina со 11, The Power of the Dog со осум и Belfast со шест номинации. Филмот на Дина доби номинации главно во техничките категории, но беше номиниран и за најдобар филм. Во оваа категорија се натпреваруваат и Belfast, Don’t Look Up, Licorice Pizza и The Power of the Dog.

Лејди Гага и Бенедикт Камбербач ќе се борат за награди за најдобар актер и актерка, заедно со Коди Смит-Мекфи, Аријана ДеБоз и Адел Ахтар. Никол Кидман која освои Златен глобус за нејзината моќна улога на Лусил Бол во „Being the Ricardos“ ја нема во конкуренцијата за најдобра актерка.

Она што е интересно е што филмот Спенсер, кој на крајот на минатата година доби пофалби на филмскиот фестивал во Венеција, остана без номинации! Фановите се шокирани и фрустрирани, а не е тајна дека Вилијам, војводата од Кембриџ, е претседател на БАФТА од 2010 година.

Филмот Спенсер се фокусира на непокајаната принцеза Дијана и зборува за нејзиниот лош брак и изневерување, булимија и ЛГБТ врска. Имено, филмот е ориентиран кон подоцнежната фаза од животот на принцезата, а во приказната се испреплетуваат мотиви како притисок да му припаѓа на кралското семејство, настани кои го прикажуваат турбулентниот брак со принцот Чарлс и екстремниот медиумски притисок, кој го обликувал животот на Дајана. Главната улога ја има Кристен Стјуарт, чии обожаватели тврдат дека за оваа ситуација е виновен принцот Вилијам.

Доделувањето на наградите БАФТА ќе се одржи во центарот на Лондон на 13 март.

Ова се некои од најважните категории:

Најдобар филм:

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Licorice Pizza”

“The Power of the Dog”

Најдобар режисер:

“After Love” – Aleem Khan

“Drive My Car” – Ryûsuke Hamaguchi

“Happening” – Audrey Diwan

“Licorice Pizza” – Paul Thomas Anderson

“The Power of the Dog” – Jane Campion

“Titane” – Julia Ducournau

Најдобра актерка:

Lady Gaga – “House of Gucci”

Alana Haim – “Licorice Pizza”

Emilia Jones – “Coda”

Renate Reinsve – “The Worst Person in the World”

Joanna Scanlan – “After Love”

Tessa Thompson – “Passing”

Најдобар актер:

Adeel Akhtar – “Ali & Ava”

Mahershala Ali – “Swan Song”

Benedict Cumberbatch – “The Power of the Dog”

Leonardo DiCaprio – “Don’t Look Up”

Stephen Graham – “Boiling Point”

Will Smith – “King Richard”