Австрија ќе го отвори, Велика Британија ќе го затвори финалето на Евровизија

Распоредот за саботното финале на Евровизија е познат, откако во четвртокот нокаут-полуфиналето го комплетираше составот.

Дваесет и шест песни ќе бидат изведени во Ливерпул пред очекуваната глобална публика од 160 милиони гледачи.

Австрија ќе го отвори шоуто со Теја и Салена и Who The Hell is Edgar? – песна инспирирана од поетот од 19 век, Едгар Алан По.

Британката Меј Мулер ќе го затвори шоуто со I Wrote A Song.

Големото финале ќе почне во 21:00 часот по македонско време вечерва, и директно ќе се емитува од „Ливерпул Арена“.

Обединетото Кралство ги презеде правата за домаќин на Евровизија во име на Украина, по инвазијата на Русија и победата на Калуш оркестра во Торино во 2022 година.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски нема да им се обрати на повеќемилионските меѓународни гледачи во сабота навечер за време на настапот.

ЕБУ, која ја организира Евровизија, зазеде став дека натпреварот треба да биде ослободен од политика. Иако овогодинешниот настан ја одразува украинската култура, се чувствуваше дека обраќањето на претседателот Зеленски ќе биде спротивно на духот на настанот.

Како беше одлучен саботниот поредок?

По секое полуфинале, песните кои се квалификуваа одат во првата или втората половина од финалето – нивниот избор се избира по случаен избор.

Големата петорка – Франција, Шпанија, Обединетото Кралство, Италија и Германија – автоматски се пласираат во финалето бидејќи плаќаат повеќе на радиодифузерот домаќин.

Минатогодишниот победник исто така автоматски се квалификува – а овој пат тоа е Украина.

Откако ќе се потврдат сите 26 земји, продуцентите и организаторите на Евровизија работат за да го обликуваат шоуто.

Организаторите, исто така, треба да обезбедат дека сценските техничари можат да ја променат поставеноста на сцената за помалку од 60 секунди помеѓу песните.

Дали некогаш има влијание врз резултатите?

Огромното мнозинство од претходните победници на Евровизија – 43 од 67 – сите настапија во втората половина од шоуто.

Придружните тимови, односно делегациите, секогаш сакаат нивните земји да настапат што е можно поблиску до крајот на тековниот редослед.

Можеби е поголема веројатноста гледачите да се сетат на песна која е поблиску до отворањето на линиите за гласање отколку на почетокот на шоуто – дури и ако се на забава на Евровизија.

Второто место за настап е легендарно во светот на Евровизија – затоа што ниту еден кој настапувал втор досега не победил.

Може ли португалскиот Мимикат да го промени тоа? Најверојатно не.

Дали фаворитите имаат добар пласман?

Двата големи фаворити – Шведска и Финска – извлекоа место во првото полувреме кога се пласираа во саботното финале.

Ча Ча Ча на финскиот рап изведувач Käärijä е песната број 13, која можеби не носи среќа, но тој во суштина ја затвора првата половина.

Песната на Лорин која на претставува Шведска е деветта според редоследот на настапот – тоа е место поврзано со претходниот коментатор на Би-Би-Си, Сер Тери Воган, кој рече дека секогаш ќе почне да пие во тој момент од шоуто.

Зошто Велика Британија го затвора шоуто?

Земјата домаќин (нормално минатогодишниот победник) секогаш автоматски се квалификува за финалето, па пред полуфиналето и Украина и Обединетото Кралство беа избрани по случаен избор.

Украина го извлече местото број 19, а Британката Меј Мулер го доби реткото место за затворање на шоуто на домашен терен. Претспоследни вечерва ќе настапат хрватските Лет 3.