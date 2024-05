Арне Слот официјално замена на Клоп во Ливерпул

Ливерпул и официјално го назначи Арне Слот за нов тренер на тимот, соопштија од клубот.

Својата работа на „Енфилд“ официјално ќе ја започне на 1 јуни 2024 година. Тогаш Холанѓанецот мора да добие официјална дозвола за работа во Англија, која е неопходна по излегувањето на Велика Британија од Европската унија. 45-годишниот тренер ќе го замени Јирген Клоп на чело на „црвените“, кој вчера за последен пат ги предводеше во Премиер лигата во победата од 2:0 над Вулверхемптон. По средбата, самиот Германец го најави назначувањето на Арне Слот за негов наследник.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024