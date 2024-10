Апокалипса во Шпанија: Над 50 мртви! Бебиња се во вода (видео)

Поплавите во Шпанија ја оставија цела Европа во шок, откако обилни дождови поплавија патишта и цели градови.

Пороите однесоа автомобили, возови излетаа од шините, а уништени се непознат број згради и куќи.

Властите во најтешко погодените области ги советуваа луѓето да останат дома и да ги избегнуваат сите несуштински патувања.

Firefighters rescued trapped drivers in #Alzira , while streets were flooded with stranded cars.

A train derailed in Andalusia due to heavy rain, though no injuries were reported

Службите за итни случаи соопштија дека најмалку 51 лице загинале во поплавите што го погодија југоисточниот дел на Шпанија.

Меѓу жртвите во регионот на Валенсија има и деца.

Во Летур, во близина на Сиера де Сегура, 30 луѓе останаа заробени откако реката што минува низ градот се излеа од коритото.

Видеата кои кружат покажуваат како луѓе се обидуваат да се спасат од поплавите качувајќи се на дрвја. Властите користеа хеликоптери за да ги спасат жителите од нивните домови.

Други видеа споделени од шпанските радиодифузери покажуваат дека водата навлегува во куќите додека автомобилите сѐ носат по улицата.

Радио и ТВ станиците добија стотици повици за помош од луѓе заробени во поплавените подрачја или во потрага по најблиски, бидејќи службите за итни случаи не можеа да стигнат до сите погодени локации.

Спасувачите извлекуваат бебиња од поплавите

Спасувачите ги извлекуваат загинатите бебиња од поплавите што ја зафатија европската земја. Досега се извлечени телата на најмалку две бебиња, а бројот на загинати во невидените поплави надмина 50.

SPAIN — Spain is facing severe flooding after days of torrential rain, primarily impacting eastern and southern regions, including Valencia, Malaga, and the Costa del Sol. Authorities have described the weather as “historic,” with intense rainfall causing rivers to overflow,… pic.twitter.com/4flDHpYHxz

— News is Dead (@newsisdead) October 30, 2024