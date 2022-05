Анџелина Џоли снимена во Лавов како бега на сигурно по сирените за тревога

Покрај заканите од рускиот претседател Владимир Путин дека ќе почне и Трета светска војна, холивудската ѕвезда Анџелина ЏОли замина за Украина и го посети Лавов каде минатата недела во ракетен напад загинаа седуммина.

Актерката и позната хуманитарка, како една од најголемите ѕвезди замина во Украина, зафатена од војна, за да пружи поддршка.

Сепак, не можеше да помине без да ја почувстувува вистинската ситуација во оваа земја, а тоа беше проследено со видеоснимка на која се гледа како актерката трча по огласувањето на сирените за тревога, заедно со својата придружба.

Angelina Jolie had to run for cover in Lviv today due to a missile strike threat pic.twitter.com/5Si6ouOOUG

Иако, овој украински град до неодамна се сметаше за безбедно засолниште за бегалците кои заминуваат за Полска, последните недели се случува токму спротивното, а Џоли сепак успеа да дојде на безбедно.

Инаку, при посетата, Џоли запозна бегалци кои побегнале од Донбас, а обожувателите останаа одушевени кога ја забележале во едно кафуле каде земале автограми од неа.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022