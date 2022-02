Андреа со „Circles“ ќе не претставува на Евросонг во Торино

„CIRCLES” во изведба на Андреа Коевска е композицијата која ќе ја претставува Македонија на годинашното издание на најпрестижната европска музичка манифестација „Евросонг“.

Автор на музиката и аранжманот на „CIRCLES” е Александар Масевски, додека, текстот е пишуван заедно со Андреа Коевска.

Вечерва, на Националниот сервис МТВ1, во емисијата Стисни Плеј се оддржа Националниот избор за песна на Евровизија во кој зедоа учество шест изведувачи. Во националниот избор за песна за „Евросонг 2022“ учествуваа и Калина Велковска – Кaly со „LOVE AND LIGHT“, Јон Ајдини – Yon Idy, со „DREAMS”, Лара Иванова со „FLOWER OF SORROW, Виктор Апостоловски со „SUPERMAN“ и Борис Цветановски – Ris Flower, со „FLYING TO BERLIN”.

Изборот беше до последниот миг неизвесен, затоа што песната на Андреа и на Виктор Апостоловски „Superman“ ( кој освои најмногу бодови од публиката која гласаше онлајн седум дена) беа со изедначени бодови, но пресудни беа поените од меѓународното жири.

Откако изминатите седум години претставникот беше избиран интерно, Македонската радио телевизија – МРТ, која е организатор на Националниот избор, одлучи да го врати натпреварувачкиот карактер на изборот со што ја вклучи и публиката и ѝ даде можност за онлајн гласање.

Северна Македонија на 66-то издание на „Евросонг“ ќе настапи во второто полуфинале на 12-ти мај, а финалето е закажано за 14-ти мај. Манифестацијата ќе се одржи во арената „Пала Олимпико“ во Торино, откако минатата година првото место го освои италијанскиот рок-бенд „Манескин“.