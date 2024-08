Американците го вратија олимпиското злато во драматична трка на 100 метри

Трката на 100 метри е еден од најатрактивните настани на Олимписките игри, а вечерашната трка ја заслужи титулата на најизедначена во историјата. Како победник ќе остане запаметен Ноа Лајлс, кој забележа време од 9,79 секунди.

Колку беше нереална трката на 100 метри во Париз, говори и податокот дека осум спортисти ја завршија за временска разлика од само 12 стотинки!

Лајлс ја мина целта само 0,005 илјадитинки пред Кишан Томпсон, кој во еден момент се чинеше дека е најбрз на патеката, но сепак, во фотофинишот Американецот ја доби најголемата чест пред Јамајканецот, кој мораше да се задоволи со сребро.

COULD IT HAVE BEEN ANY CLOSER? 🤯#paris2024 pic.twitter.com/tQnMhYNquP

— Eurosport (@eurosport) August 4, 2024