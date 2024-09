Алпските градови и скијачките центри покриени со 30 сантиметри снег

На Алпите врне обилен снег, а поради напливот на многу студен воздух од север, снежната линија на Алпите паѓа пониско од прогнозираните модели.

Вчера попладне врнеше снег на надморска височина од 1.500 м.н.в., но границата на врнежи од снег постепено се спушти на 1.100 мнв. Во вечерните часови снег почна да паѓа веќе на 900 метри, а локално паѓа веќе на 700 метри надморска височина и веќе ги покрива алпските градови, а висината на новиот снег моментално се движи од 10 до 20 сантиметри.

Австрискиот скијачки центар Обертауерн е покриен со 20 до 30 сантиметри и сè уште паѓа обилен снег.

#Austria now, zero driving conditions between Radstadt and Obertauern due to heavy snowfall. Even in deeper valleys, the #rain is turning into heavy #snowfall pic.twitter.com/2K5oJvWTxR

— C•TN (@CTN_CZ) September 12, 2024