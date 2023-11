„All I Want for Christmas“ прв пат ќе се пее на музички награди: Билборд со почест за Мараја Кери

Мараја Кери ќе приреди божиќна екстравагантна изведба на Билборд музичките награди 2023 година на 19 ноември. Пејачката на „Emotions“ ќе се качи на сцената на BBMA за изведба инспирирана од Аспен и исполнета со изненадувања на „All I Want For Christmas Is You, “ што ќе го одбележи прв пат во историјата легендарниот сингл да биде изведен на шоу за награди.

За време на церемонијата, Кери, исто така, ќе биде почестен со наградата за достигнување на Билборд графиконот за празничниот хит на топ листите.

Настапот на хитмејкерот е само еден од многуте што ќе се одржат за време на високоочекуваната церемонија на доделување на наградите, придружувајќи им се на Дејвид Гета, Бебе Реџа, Карол Џи, ЊуЏинс, Песо Плума, Залутаните деца и Морган Вален.

Кери моментално е на нејзиниот „Среќен Божиќ еден и сите!“ турнеја која ќе заврши на 17 декември во Медисон Сквер Гарден во Њујорк. Турнејата започна во средата во Хајленд, Калифорнија, и се протега на 13 датуми.

„All I Want For Christmas Is You“ беше издаден во 1994 година и оттогаш стана неофицијална химна на празничната сезона. Мега-хитот конечно стигна до првото место на топ листите за песни Billboard Hot 100 во 2019 година и го достигна првото место во следните години. Споменатата пресвртница ја зацементира Кери како неофицијална „кралица на Божиќ“.

Почнувајќи од ноември 2023 година, „All I Want For Christmas Is You“ помина вкупно 12 недели на бр. 1. Тоа е само втора празнична песна што стигна до број 1 на Hot 100 по „The Chipmunk Song“ во 1958 година. Празничната песната стана 19-та жешка 100-ка на Мараја бр. 1 во 2019 година, зголемувајќи го нејзиниот рекорд за најмногу број 1 од кој било соло изведувач.

Музичките награди Билборд за 2023 година што ги доделува Marriott Bonvoy ќе ги слават најистакнатите музички достигнувања, во чест на најжешките музички имиња на годината утврдени со метриката на изведбата на крајот на годината на листите на Билборд.