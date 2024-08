Ајакс го совлада Панатинаикос по рекордни 34 пенали во меѓународниот фудбал (видео)

Холандски Ајакс и грчки Панатинаикос поставија нов рекорд во меѓународниот фудбал откако изведоа 34 пенали синоќа во реваншот во Амстердам во рамки на 3. квалификациско коло во Лига Европа.

Откако Ајакс победи со 1-0 на првиот натпревар во Атина, грчкиот тим возврати на реваншот, победувајќи со истиот резултат, а решавачкиот гол го постигна Тете во 89. минута.

Двете продолженија во Амстердам не донесоа промена на резултатот и победникот беше одлучен во пенал серијата во која беа изведени рекордни 34 удари од белата точка.

Холандскиот голман Ремко Пасвер беше херој на реваншот одбранувајќи пет пенали. Напаѓачот на Ајакс, Бреин Броби промаши два удари од белата точка, додека дефанзивецот на грчкиот клуб Тин Једвај реализираше два удари од белата точка, но Ајакс, сепак, триумфираше со 13:12 и се пласираше во плејоф рундата.

The 34th & winning penalty was a special one 🫶 pic.twitter.com/6fLLxhwwLn

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 16, 2024