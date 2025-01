Адриен Броди на чекор до Оскарот: „Бруталист“ го споредуваат со „Кум“ и „Беше еднаш во Америка“

Адриен Броди имаше само 29 години кога го освои Оскарот за најдобар актер за „Пијанистот“, прогонувачкиот филм на Роман Полански, сместен во варшавското гето. Тој беше најмладиот добитник досега, рекорд кој сè уште стои. Неговиот напор да се подготви за улогата, да се исели од неговиот стан во Њујорк, да ги избегнува пријателите и да се изгладнува за да ја разбере загубата и изолацијата, го остави депресивен и исцрпен. Тој не работеше една година потоа. Следната улога што ја презеде беше убиствено момче со хендикеп во развојот во The Village на М. Ноќ Шјамалан, готска приказна за чудовишта во шумата.

„Ја прифатив таа улога без моите агенти да го прочитаат сценариото“, ми рече Броди со лут израз. „Ноќ не сакаше никој да ја прочита, па го исполнив неговото барање“. Броди работеше со режисери како Спајк Ли, Кен Лоуч, Бери Левинсон, Стивен Содерберг и Теренс Малик, и сакаше повеќе од истото: интересни улоги, соработки со големи уметници. „Не сакав да кажам: Добро, сега барам само отворен херојски лик. Сакав да имам креативно патување. Но, тоа е проблемот“.

Тоа е избор што доведе до кариера која може да изгледа, на површен поглед, како слајд по раниот врв. Но, оптиката е погрешна. До денес, Броди има снимено речиси 60 филмови играјќи мултиверзум на ликови, од панк рокер до вентрилоквист до борец со бикови до римски генерал; тој ги играше Артур Милер, Худини и чудесниот Салвадор Дали во „Полноќ во Париз“ на Вуди Ален. Тој им пркоси на жанрот и типови на кастинг, насловувајќи ги големите акциони филмови како „Кинг Конг“ на Питер Џексон и рестартирањето на „Предатори“; научна фантастика, трилери и хорор; и стана повторлив член на филмската трупа на Вес Андерсон. Некои од неговите филмови се ценети од критиката; многумина бомбардираа, но неговите изведби никогаш не се помалку од целосно посветени.

Оваа година Броди, сега 51, повторно се најде во центарот на вниманието на наградите за неговата изведба како Ласло Тот, измислен еврејски унгарски архитект кој се обидува да го обнови својот живот во Америка по Втората светска војна, во монументалното ремек-дело на Брејди Корбет „Бруталист“. Тоа е многу поинаков филм од „Пијанистот“, но на некој начин, со повоениот амбиент и темите на уметноста и загубата, ненамерно продолжение, а за Броди, можеби, истребување. „Ми требаа две децении да најдам нешто од ваков калибар и за тоа сум благодарен“.

Бруталист (The Brutalist) доминираше на синоќешното доделување на наградите „Златен глобус“, со што почна и овогодишната сезона на награди.

Освои три награди: најдобар филм во категоријата драма, награда за најдобар актер (Адријан Броди) и награда за најдобра режија (Брејди Корбет). Броди, претходно го загуби „Златниот глобус“ за улогата во Пијанистот пред да освои Оскар.

Броди е роден во Квинс, единственото дете на Елиот Броди, професор по историја во државното училиште, кој се научил да слика како стар мајстор („тој би бил неверојатен фалсификатор на уметност“, рече Броди на еден интервјуе), и Силвија Плачи, позната фотографка, чии елегиски црно-бели слики се појавија во The Village Voice и The New Yorker, а се наоѓаат во постојаната колекција на MoMA. Тој израснал со мешано католичко-еврејско потекло Mitteleuropa и во интелектуално милје; како дете сакал магија, настапувајќи како Неверојатниот Адриен, сериозно се занимавал со хип-хоп и го посетувал средното училиште за музика и уметност и изведувачки уметности Ла Гардија, аплицирајќи да студира ликовни уметности, а потоа преминал на драма.

„Сакам предизвик“, ми рече Броди. „Јас сум многу отворен да се туркам себеси покрај работите кои се чувствуваат малку застрашувачки и бараат длабоко нуркање“.

„Тој беше дете од Квинс кое навистина ја прифати културата на улиците“, вели неговата петгодишна партнерка, дизајнерката на Марчеса, Џорџина Чепмен, кога ја запознав во нејзиното ателје во Вест Вилиџ во Менхетен. „Сепак, тој носи и многу европска елеганција, што ја дава оваа прекрасна сложеност“.

Во еден момент, пред околу 10 години, Броди ја стави својата глума на пауза. „Да бидам искрен, не најдов материјал што зборуваше со мене“. Разочаран, тој повторно го открил сликарството.

„Сликарството повторно се појави како нешто што ми даде креативна автономија што ја немам за да снимам филм. Тоа ми даде исполнетост“.

„Неговото ново дело е се подобро и подобро“, рече Чепмен, која признава дека има многу платна од Броди на нивните ѕидови. „Тоа е нешто што тој го сака“.

Тој има уметничко студио во куќата во северниот дел на Њујорк, каде што живее со Чепмен, (екссопруга на холвудскиот предатор Харви Вајнстин) нејзините две деца, нејзината болна мајка, четири мачки, две магариња, три коњи и мало бело куче со бушава коса наречено Зиги. Чепмен и Броди се запознале на патување во Порторико, поканети од заеднички пријатели; Се испостави дека го делеле истиот роденден, 14 април. „Значи, првата вечер имавме заедничка роденденска забава“, рече Чепмен, „дувајќи заедно свеќички, а чудно дури и имавме речиси соодветни облеки, носевме ист принт. ” Животот дома е со низок клуч: пешачење, готвење. „Ако е во средина на живеење на некоја улога, тој е во канцеларија, чита, покриен со мачки“, рече Чепмен. Помеѓу работата, Броди ќе исчезне во своето студио, целосно впиен, „во ситните часови“.

Тој слика големи, живописни платна, честопати социјални коментари зафатени со хумор. Неговата прва колекција, „Хот дог, хамбургери и пиштоли“, дебитираше на Арт Базел Мајами Бич во 2015 година. Тој, исто така, компонира музика.

„Сето тоа се поврзува“, рече Броди. „Открив дека сите тие се толкувања слични на колаж. Глумата, сликањето, дури и стилот во кој продуцирам музика е со напластување дисонантни и разни елементи. Некои се судираат, а некои работат“.

Во улогата на Ласло Тот во Бруталист, Броди стигна до апотеозата на неговата кариера, спојувајќи ги нишките на автобиографија, професионално искуство и упорност. Мајката на Броди со своето семејство побегна од советската репресија на унгарското востание во 1956 година, патување со имигранти кое го повторуваше Тот во „Бруталист“. Во Корбет, Броди знаеше дека сретнал филмаџија со опсесивна визија. „Тоа е една од овие работи кога темата, изведувачот, ликот беа толку неверојатно усогласени“, ми рече Корбет, „што тоа е видливо само по себе“.

Корбет, поранешен актер, ја освои наградата за најдобар режисер во 2015 година на Филмскиот фестивал во Венеција со неговиот дебитантски филм „Детството на лидерот“ и почитта на независните врсници во филмската уметност.„Многу ретко сретнувате некој како Брејди“, рече Броди, „кој претставува нешто што не само што е толку привлечно и релевантно, туку и кој знае како да ја подигне целата состојба на независното филмско снимање“.

Филмот е снимен, иронично, во Будимпешта, при што околните се во Пенсилванија, со мал буџет од помалку од 10 милиони долари. Мајката на Броди, Силвија Плачи, го посети, фотографираше и го надополни сетот со своето минато. „Мислам дека и двајцата чувствувавме обврска да ја направиме Силвија доста горда“, ми рече Корбет. За Броди тоа беше начин да го почитува искуството и пожртвуваноста на неговата мајка и баба и дедо. „Корените, уште пред да се родам, за доаѓањето во Америка и мојата борба и загуба на предците“, рече тој. „Тоа ми даде можности кои не се земаат здраво за готово“.

„Бруталист“ имаше премиера на филмскиот фестивал во Венеција во септември. Филмот доби овации, а Корбет беше награден со Сребрен лав за неговата режија. Јасно е од разговорот со Корбет и Броди дека огромното олеснување што го постигнале она што го наумиле ги надминало признанијата. „Не се чувствувам особено погоден од мислењата“, ми рече Корбет. „Дефинитивно нема секогаш да снимам филмови со кои сите се поврзуваат“.

Слично на тоа, прифаќањето дека високите и падовите на филмската кариера често не се во корелација со комерцијалниот успех, му овозможи на Броди рамнодушност, па дури и благодат. Тој не е премногу возбуден од претстојната сезона на награди. „Јас бев по патот“, ми рече тој, додека тргна да се подготви за театарската претстава таа вечер. „Ако имате среќа, сепак можете да најдете дека го сакате она што го работите и наоѓате начини да растете и учите, да соработувате и да се трудите. Не сум загрижен дали ќе имам уште една одлична улога. Некогаш доаѓа работата, а некогаш може да не дојде работа. Ќе најдам начини да останам креативен, а тоа е многу утешно. А останатото: ти го земаш доброто и лошото“. (Вог)