8 декември во историјата – Убиен е Џон Ленон

Џон Ленон, поранешен член на „Битлси“, рок групата што ја трансформираше популарната музика во 1960-тите, е застрелан и убиен од опседнат обожавател во Њујорк.

40-годишниот уметник влегуваше во својата луксузен апартман во зграда на Менхетен, кога Марк Дејвид Чепмен го застрела четири пати од непосредна близина со револвер со калибар 0,38. Ленон, обилно крвавејќи, итно беше пренесен во болница, но почина на пат. Чепмен претходно истиот ден добил автограм од Ленон и доброволно останал на местото на пукањето додека не бил уапсен од полицијата. Една недела, стотици ужалени обожаватели бдееја пред станбената зграда „Дакота“ – каде што беше апартманот на Ленон – и демонстрации на жалост беа одржани ширум светот.

Џон Ленон беше едната половина од пејачко-текстописниот тим што ги направи „Битлси“ најпопуларна музичка група на 20. век. Другиот лидер на бендот беше Пол Макартни, но остатокот од квартетот – Џорџ Харисон и Ринго Стар – понекогаш пишуваа и пееја свои песни. По потекло од Ливерпул, Англија, и под влијание на раниот американски рокенрол, Битлси ја освоија Британија во 1963 година со синглот „Please Please Me“. „Битлеманија“ се рашири во САД во 1964 година со објавувањето на „I Want to Hold Your Hand“, проследено со сензационална турнеја во САД. Со младите подготвени да се отцепат од културно крутиот пејзаж од 1950-тите, „Fab Four“ со својата бујна музика и добродушен бунт, беа совршениот катализатор за промената.

„Битлси“ продадоа милиони плочи и глумеа во хит филмови како што е Hard Day’s Night (1964). Нивните настапи во живо беа на работ на немири, а тинејџерките врескаа и паѓаа во несвест додека нивните дечковци кимаа со главите на привлечните поп песни. Во 1966 година, „Битлси“ се откажаа од турнеите за да се концентрираат на нивните иновативни студиски снимки, како што е Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band од 1967 година, психоделичен концепт албум кој се смета за ремек-дело на популарната музика. Музиката на „Битлси“ остана релевантна за младите во текот на големите културни промени во 1960-тите, а критичарите од сите возрасти ја признаа генијалноста на песните на тимот Ленон-Макартни.

Ленон се сметаше за интелектуален битлс и секако беше најотворениот од четворицата. Тој предизвика голема контроверзија во 1966 година кога изјави дека Битлси се „попопуларни од Исус“, што предизвика масовно палење на плочите на Битлси во американскиот библиски појас. Подоцна стана антивоен активист и флертуваше со комунизмот во стиховите на соло хитови како „Imagine“, снимени по распуштањето на „Битлси“ во 1970 година. Во 1975 година, Ленон се откажа од музичкиот бизнис за да поминува повеќе време со својата сопруга со јапонско потекло Јоко Оно и нивниот син Шон. Во 1980 година, тој се врати со „Double-Fantasy“, албум ценет од критичарите кој ја слави неговата љубов кон Јоко и содржи песни напишани од неа.

На 8 декември 1980 година, нивниот мирен домашен живот на Горен вест сајд во Њујорк беше уништен од 25-годишниот Марк Дејвид Чепмен. Психијатрите сметаа дека Чепмен е граничен психотик. Нему му беше наложено да се изјасни за лудило, но наместо тоа, тој се изјасни за виновен за убиство. Тој беше осуден на 20 години до доживотен затвор. Во 2000 година, официјалните лица на затворот во државата Њујорк го одбија сослушувањето на Чепмен за условно ослободување, велејќи му дека неговиот „злобен и насилен чин очигледно бил поттикнат од твојата потреба да бидеш признаен“. Тој останува зад решетки.

Џон Ленон е споменат во „ Strawberry Fields“, дел од Централ парк спроти зградата „Дакота“ што Јоко Оно го уредуваше во чест на нејзиниот сопруг.