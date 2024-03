28. Моден викенд Скопје – спој на млада визија и одржливост (фото)

Претпоследниот ден на 28-то издание на Моден викенд Скопје, вчера, во Ист гејт мол, стоеше на раскрсницата на традицијата и иновациите, како одраз на еволуирачката природа на модната индустрија. Па така, денот обедини различна низа на млади визионери, сите селектирани со заедничка цел да ги поместат границите на она што модата може да го претстави во денешното општество.

Со голем фокус на одржливоста, културната длабочина и постојано менувачката динамика на дизајнот, Моден викенд Скопје оваа сезона е повеќе од само приказ на облека – тоа е жив разговор за иднината на модата, етиката и улогата на креативноста во таа револуција кон промените.

Претпоследниот ден започна со продолжување на работилниците кои се под патронство на Europe House Skopje, па така заврши хакатонот во изработка на ташни „Redesign Workshop, Introduction to the B-bags” куриран од Social Integration & Empowerment Centrе, а вчера се одржа и нешто што не поврзува со традицијата, а тоа е „Embroidery Workshop by Social Integration & Empowerment Centre and Garderobe”. Овие работилници се како привлечен поглед во потенцијалот на аксесоарите и деталите во модата како катализатор за глобален дијалог и трансформација.

Синоќа, модните шоуа започнаа со КАЛЕИДОСКОП – спој на млада визија и одржливост. Тоа беше амбициозна презентација од Факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет Скопје. Според насловот, овој сегмент го надмина традиционалното шоу на модните писти, нудејќи панорамски поглед на иднината на модата како што е замислена од следната генерација дизајнери. Со фокус што се движи од итно релевантниот наратив за одржливост до нијансираното истражување на културното наследство преку уметноста, колекцијата на младите сили кои се сѐ уште во студентските предавални, стои како лабораторија на различности и иновации.

Студентите по моден дизајн Стефанија Фидановска, Ивона Паноска, Надица Николова, Марија Роглева, Симона Костадиновска, Анастасија Љубојевиќ, Ивона Мицановска, Ангела Трифуновска, Благица Николова, Анастасија Бојковска и Анастасија Чадо изнесоа парчиња кои не само што се визуелно привлечни, туку и длабоко вкоренети во приказните за убавина, младост и истражувачка жед.

Модната креаторка Силвија Михајловска која стои зад брендот „Алшар“ се претстави со колекцијата ЧЕЛИЧНИ МАГНОЛИИ, која ја предизвикува и негува суштината на жената. Црпејќи инспирација од класичниот филм, Михајловска создала наратив околу вродената сила на жената, обвиткана во елеганцијата на традиционалната женственост.

Дизајните, означени со нивната асиметрична убавина и софистициран волумен, беа исцртани со метални детали и рачно изработени магнолии, прикажувајќи ја комбинацијата на еластичност и деликатност. Оваа колекција е дополнително издигната со соработката со скулпторот Александар Стојановски-Зорин, чиј метален накит додава опипливо чувство на цврстина на наративот. Оваа колекција беше поддржана од Макстил.

ДИСЦИПЛИНА од Ивана Давидовиќ – претставуваше редефинирање на улична облека со цел. Овој завршен чин на вечерта со оваа колекција беше еволутивен пејзаж на урбана улична облека. Од своето деби во 2016 година, овој моден бренд направи правец за себеси, со беспрекорно мешање на софистицираноста и модерноста, поткрепена со посветеноста на безвременскиот квалитет. Оваа презентација, поттикната од партнерството со IQOS, е доказ за етосот на брендот за поврзување на естетската привлечност со одржливоста и иновативноста. Најновата колекција на Давидовиќ, не само што ја предвидува иднината на модата, туку тоа го прави со непоколеблива посветеност на етичка во изработката.

Моден викенд Скопје, сега во својето 28-мо издание, се наоѓа на фасцинантен крстопат на културата, иновациите и одржливоста. Синоќешнте ревии ја покажаа таа динамична енергија.

Моден викенд Скопје, како спој на минатото, сегашноста и иднината, како предизвик и редефинирање на глобалниот моден наратив. Трансформативната моќ на дизајнот, уште еднаш потврдува како се премостува минатото во иднината и како традицијата може да се претопи во авангарда.

Вечерва на програмата е големото финале со Bridal Fashion Night, традиционален начин како завршува оваа модна смотра. Настаните се случуваат во East Gate Mall, на третиот кат.

Фото: Ѓ. Ристоски, Г. Бошковски