Земјотрес во Јелоустоун – ќе се разбуди ли супервулканот

Централните делови на САД ги погоди земјотрес што се почувствува во неколку американски држави.

Националниот парк Јелоустоун го потресе земјотрес, предизвикувајќи стравувања дека може да се разбуди супервулканот во националниот парк.

A magnitude 3.9 earthquake occurred yesterday evening about 15 miles south southwest of Mammoth, WY. This is located within the Yellowstone National Park area. pic.twitter.com/0WBuAmeuW1

Геолошкиот институт на САД (USGS) во вторникот во 20 часот по источно време откри земјотрес со јачина од 3,9 степени во близина на басенот Норис гејзер.

Сеизмичка активност беше почувствувана во делови од Ајдахо, Монтана и западен Вајоминг.

A minor earthquake has hit Yellowstone National Park, and some people in the region experienced a tremor. The magnitude 3.9 earthquake struck near Norris Geyser Basin, which has a history of quakes. https://t.co/ONz9EzcDe9

— How It Works (@HowItWorksmag) January 29, 2025