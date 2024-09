Зеленски: Во руски напад врз Полтава, во централна Украина, загинаа 41 лице

Најмалку 41 лице загина, а 180 се ранети во рускиот напад врз Полтава, град во централна Украина, соопшти денеска претседателот Володимир Зеленски.

-Според моментално достапните информации, две балистички проектили ја погодија областа во близина на образовна институција и болница. Луѓето се под урнатините, рече Зеленски на мрежата Х.

Тој изрази сочувство до семејствата и пријателите на жртвите.

-Наредив целосна и брза истрага за сите околности за тоа што се случи. Сите служби беа вклучени во спасувачката операција, додаде тој.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

