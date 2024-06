Застана атракција во забавен парк во САД: Луѓето виселе наопаку половина час

Дваесет и осум лица биле спасени откако околу половина час биле заглавени наопаку на возење во забавен парк во Портланд, САД.

Атракцијата AtmosFEAR на забавниот парк застана на самиот врв додека правеше целосен круг, соопштија од забавниот парк.

Даниел Ален, кој бил во возењето кога застанал, му рекол на медиумскиот партнер на Си-Ен-Ен КАТУ дека шипката што го притискала на градите за да не падне му го отежнувала дишењето. Боледува од астма, поради што сè уште повеќе му отежнало.

Portland Fire & Rescue crews rushed to Oaks Park about 3 p.m. as roughly 30 people were stuck on the “AtmosFEAR ” ride upside down.

