(Во живо) Се отвора „Дајмонд мол“

20/10/2023 10:19
Фото: Б. Грданоски

Во Скопје денеска ќе биде отворено новиот трговски центар „Дајмонд мол“, инвестиција  вредна 350 милиони евра.

„Дајмонд мол“ е дел од мултифункционалниот проект „Diamond of Skopje“, и ќе обезбеди повеќе од 1.000 нови работни места.

На свеченото отворање ќе се обратат премиерот Димитар Ковачевски, почесниот претседател на групацијата „Лимак“ Нихат Оздемир и Хасан Мехмет Секизќок, амбасадор на Република Турција во земјава.

Предвидено е присуство на претставници на дипломатскиот кор, на Владата, стопанственици и гости.

 

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