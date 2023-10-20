(Во живо) Се отвора „Дајмонд мол“

Во Скопје денеска ќе биде отворено новиот трговски центар „Дајмонд мол“, инвестиција вредна 350 милиони евра.

„Дајмонд мол“ е дел од мултифункционалниот проект „Diamond of Skopje“, и ќе обезбеди повеќе од 1.000 нови работни места.

На свеченото отворање ќе се обратат премиерот Димитар Ковачевски, почесниот претседател на групацијата „Лимак“ Нихат Оздемир и Хасан Мехмет Секизќок, амбасадор на Република Турција во земјава.

Предвидено е присуство на претставници на дипломатскиот кор, на Владата, стопанственици и гости.