Во спомен на Карлос Марин-Ил Диво продолжува со американската турнеја

САД- Мултинационалниот вокален квартет Ил Диво објави дека неговата турнеја во САД ќе продолжи според планираното, почнувајќи од 2 февруари, и покрај смртта на членот Карлос Марин на 19 декември. Мексиканскиот американски баритон Стивен ЛаБри е подготвен да им се придружи на членовите на турнејата, која е прекрстена во „Најголеми хитови“ и сега ќе биде посветена на споменот на Марин.

Турнејата претходно беше наречена „For Once in My Life“ пред да биде рефокусирана како ретроспектива на кариерата и почит на Марин во пресрет на неговата смрт од Ковид-19 непосредно пред Божиќ.

Членовите Дејвид Милер, Себастиен Измбард и Урс Булер објавија изјава за продолжувањето на шоуто, велејќи: „Карлос беше личност поголема од животот, со ретка комбинација на неверојатно убав глас даден од Бога и апсолутно огромен талент. Неговата страст, разиграност и смисла за хумор создадоа таква магична личност, а неговата смеа секогаш ќе воздигне секого. Тој беше сакан од милиони фанови ширум светот и ние имавме среќа и чест што можевме да настапуваме со него во нашата средина толку многу години. Длабоко ќе ни недостасуваат неговата разиграност, пријателство и брилијантен глас. Во негова чест, ќе ја основаме Фондацијата Карлос Марин и ќе му оддадеме почит на неговото пеење во нашите идни настапии. Нека сите го паметат по неговата прекрасна душа, неговиот неверојатен талент и нека почива засекогаш во мир“.

Турнејата започнува како што беше претходно закажано на 2 февруари во Центарот за изведувачки уметности во Сан Хозе, а брзо следи датум во Лос Анџелес во Мајкрософт театарот на 6 февруари. Турнејата од 11 датуми завршува во Мајами на 27 февруари.

Марин имаше 53 години кога почина. Откако се чувствуваше лошо додека беше на турнеја во Велика Британија, пејачот беше хоспитализиран на 8 декември во Одделот за интензивна нега на Кралската болница во Манчестер и наводно морал да биде интубиран пред да почине 11 дена подоцна.

l Divo беше формиран во 2003 година од Сајмон Кауел за неговата Sony Music Synco Label како нова генерација, квартет во стилот на Три тенори кои испорачуваа обработки на песни на половина пат помеѓу операта и поп-от. Со беспрекорен изглед во костуми на Џорџо Армани, пејачите на групата доаѓаа од целиот свет: Билер беше швајцарски тенор, Марин Шпанец роден во Германија, Милер американски тенор и Измбард француски поп пејач.

Поранешната сопруга на Марин, Џералдин Лароса, изјави за еден шпански медиум дека Кауел „лично се јавил во болницата и понудил да помогне во се“, вклучително и понудата да го премести во шпанска болница. Таа исто така рече дека планирале повторно да се венчаат. „За време на овие две години од пандемијата, бевме заедно. Ќе се венчавме и тоа не се случи на крајот“, рече таа. Погребот се одржа на 28 декември во Мадрид.

Новоименуваниот гостин вокалист на турнејата, LaBrie, беше прогласен за уметник на неделата од Opera Wire во декември 2019 година. Публикацијата во тоа време забележа дека ЛаБри имал „разбивања со New Amsterdam Opera и Teatro Nuovo и имала деби во главните улоги, како и дебитира со некои од главните регионални театри во Соединетите Држави, вклучувајќи ги Операта во Сан Диего, операта во Тулса и Гранд операта на Флорида“ на неговиот пат кон претстојното европско деби на Тиролер Фестспиле Ерл. (Варајати)