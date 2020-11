Во Австрија прогласена тридневна жалост поради терористичкиот напад

Австриската Влада на денешната вонредна седница прогласи тридневна жалост поради терористичкиот напад што синоќа се случи во Виена, при што се убиени четири лица, а повредени се најмалку 17 луѓе.

Знамињата во сите државни институции се спуштени на половина копје, а на пладне ќе има една минута молк за жртвите. Додека утре во училиштата, според владината одлука, ќе биде одржано сеќавање на жртвите од терористичкиот напад.

– Австрија била, останала и секогаш ќе биде нација на шареноликост, дијалог и меѓусебно почитување поради што настаните од 2 ноември тешко не погодија, се наведува во одлуката на Владата.

Претседателот на Австрија, министрите, претседателот на Парламентот, како и градоначалникот на Виена денеска ќе положат венец на местото на нападот.

Според австриската Влада терористичкиот напад го оцени како „напад врз слободата и демократијата“.

Video of one of the attackers of #Vienna . Three armed men have attacked a Synagogue in the Austrian capital of Vienna. pic.twitter.com/HMLrq2vCsj

— Tejinder Singh Sodhi 🇮🇳 🇮🇳 (@TejinderSsodhi) November 2, 2020