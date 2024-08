Во Англија се шират немири, премиерот свика итен состанок

Британскиот премиер Кир Стармер денеска ќе одржи итен состанок со полициските началници по насилните антиимигрантски протести кои се интензивираа во последните денови, при што беа подметнати пожари во згради, возила и хотели во кои се сместени барателите на азил.

Минатата недела избувнаа немири во повеќе градови, откако три девојчиња беа убиени во напад со нож во Саутпорт, северозападна Англија, а досега се уапсени 420 лица.

Екстремната десница ги искористи убиствата на девојчињата

Убиствата веднаш беа искористени од антиимигрантски и антимуслимански групи. Набргу по нападот, на интернет се проширија дезинформации дека осомничениот напаѓач е радикален исламист кој штотуку пристигнал во Британија. Но, полицијата соопшти дека осомничениот е роден во Британија и дека случајот не се третира како терористички инцидент.

Министерката за внатрешни работи Ивет Купер рече дека инцидентот „ги охрабрил групите да поттикнуваат расна омраза“, што доведе до тоа нивните членови да фрлаат тули врз полицајците, да ограбуваат продавници и да напаѓаат џамии.

Never forget those racist politicians & media headlines which fuelled this pogrom of hate – In 2024 🇬🇧 racist thugs are setting fire to the Holiday Inn in #Rotherham, housing terrified asylum seekers- What does this have to do with murdered children- Alica, Bebe, Elsie?💔💔💔 pic.twitter.com/RVh5ikC3Ii

— Aamer Anwar✊🏾🏳️‍🌈#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) August 4, 2024