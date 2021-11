Викенди со Адел- ѕвездата со концерти во Лас Вегас

САД– Адел (33), најголемата поп-ѕвезда на денешницата која заработува само од музика и актуелна со новиот албум „30“ , наскоро ќе каже „Hello” и во градот на гревот Лас Вегас.

Денес, поп-ѕвездата ги најави нејзините претстојни Weekends with Adele во Лас Вегас, кои ќе започнат по новата година во познатиот Колосеум во Палатата Цезар.

15-кратната добитничка на Греми ќе изведува две шоуа – секој петок и сабота – помеѓу 21 јануари 2022 година и 16 април 2022 година.

Со овој договор, Адел би поставила нов рекорд на најголема заработка на поп-ѕвезда досега за престој во Вегас (таа ќе заработи пет пати повеќе од она што Леди Гага го заработи на Стрип во 2018 година).

Објавата доаѓа само неколку недели откако Адел го издаде својот четврти студиски албум 30, кој ги следи претходните албуми од ѕвездата, вклучувајќи: 19 во 2008 година, 21 во 2011 и 25 од 2015 година.

„30“ го одбележува првиот албум на Адел по нејзиниот развод од поранешниот сопруг Сајмон Конецки, кој служи како инспирација за проектот заедно со 9-годишниот син на поранешната двојка Анџело.

Во искрената изјава споделена на Инстаграм, Адел откри дека почнала да работи на албумот пред речиси три години – и била на сосема поинакво место отколку што очекувала да биде.

Пејачката на „Хелоу“ напиша дека по пат „научила многу блескави вистини“ за себе, но конечно била на место каде што се чувствува удобно објавувајќи ја својата музика во светот. Таа и Конецки го финализираа разводот во март, речиси две години откако првпат се разделија. Во живо на Инстаграм, Адел рече дека темата на албумот ќе биде „развод, душо, развод“.

„Се чувствувам како конечно повторно да го најдов моето чувство. Би одела дотаму што рекла дека никогаш во животот не сум се чувствувала помирно“, објасни таа. „И така, јас сум подготвена конечно да го издадам овој албум.

Освен во Лас Вегас, Адел ќе настапи двапати во лондонскиот Хајд Парк во јули 2022 година.

Билетите за Weekends with Adele се пуштени во продажба од денес.

Адел веќе некое време се спомнува за концерти во Лас Вегас, откако беше забележана како го проверува паркот МГМ . Изворите сугерираат дека на Адел ќе и биде дозволено да патува со приватен авион во Вегас од која било од двете вили на Беверли Хилс. И тоа, иако свирките, се разбира, ќе бидат „многу профитабилни“, тие исто така ќе бидат „многу забавни“.

Но дали ѕвездата ќе го издржи притисокот на медиумското внимание?

Во 2011 година, на турнејата на нејзиниот втор албум, 21, таа дури и не се обиде да го сокрие стравот од центарот на вниманието. „Се плашам“, рече таа за Ролинг Стоун. „Еднаш во Брисел -повраќав . Само треба да поднесам. Но, не сакам турнеи. Имам многу напади на анксиозност “.

Адел сигурно нема потреба од готовина. Се смета дека околу три милиони луѓе присуствуваа на нејзината турнеја 2016/2017 година, која заработи 127 милиони фунти. Фактурирајќи во рекордната продажба од 24 милиони евра, нејзината нето вредност се проценува на 137 милиони фунти.

Ниту престојот нема да има смисла од перспектива на нејзината долговечност како врвен уметник . Вегас обично е таму каде што изведуваат изведувачите кога се кренале креативно.

Деновите на хит-одлуки на Бритни Спирс беа долго зад неа кога падна во орбитата на „Планет Холивуд“. Истото важеше и за Селин Дион во 2002 година. Веројатно, само Леди Гага ги остави своите корени во Лас Вегас-таа заработуваше 100.000 американски долари за ноќ за својата резиденција во 2018 и 2019 година-и остана недопрена со кредибилитетот.

Сега таму со свои шоуа во Колосеум на „Цезар Палас“ публиката ја забавува Ашер.

Резиденциите или концертите во Вегас се популарна нова граница за поп музиката. Во 2002 година, Селин Дион ја возобнови традицијата со своето шоу „Нов ден“, кое заработи 444,69 милиони долари за пет години и го проследија околу три милиони луѓе. По неа по патот поплочен со злато до градот на гревот беа Елтон Џон, Шер, Род Стјуарт и Мараја Кери.

И тогаш беше Бритни. Во декември 2013 година, пејачката… Baby One More Time допатува во Лас Вегас за нејзиниот престој на Piece of Me на „Планет Холивуд“. Нејзината цена беше 325.000 долари по шоу.

Благодарение на Френк Синатра , Вегас засекогаш ќе биде испрскан во мистиката на шоу -бизнисот. (Адел)