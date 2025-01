(Видео) Земјотрес од 6,4 степени во Мексико – оштетени многу објекти

Земјотрес со јачина од 6,4 степени според Рихтеровата скала го погоди Мексико, во близина на брегот на Мичоакан.

Земјотресот се случил во 2 часот и 33 минути, по локално време, на длабочина од 91,1 километар.

🌍🇲🇽 BREAKING: A powerful earthquake rocked Mexico City early this Sunday, jolting residents from their sleep! Stay alert and safe, as the tremors remind us of nature’s might! 💥 #MexicoEarthquake #StaySafe #NaturalDisaster pic.twitter.com/CwrADJFfH4

— MiloX Viral (@MiloX_Viral) January 12, 2025