(Видео) Запалени српски знамиња во Тирана, хаос на протестот против „Отворен Балкан“

Протести и инциденти во Тирана против иницијативата „Отворен Балкан“ пренесуваат медиумите во регионот. Според написите, дел од оние кои протестирале во центарот на Тирана против Александар Вучиќ, ги запалиле српските знамиња.

Ги симнаа знамињата кои беа закачени на бандерите, ги запалија и ги нагазија, кажале очевидци, пишуваат агенциите.

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and "#OpenBalkan" pic.twitter.com/I74zATfLhF

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 20, 2021