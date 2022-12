(Видео) Убиени тројца војници во напад врз база длабоко во Русија

Тројца руски војници загинале изутрината при паѓање на остатоци од украинско беспилотно летало што беше соборено пред да изврши напад врз базата Енгелс во руската област Саратов, објавија руските новински агенции, цитирајќи го Министерството за одбрана. Тоа беше втор напад на базата овој месец. „Украинско беспилотно летало беше соборено на мала височина додека се приближуваше до воениот аеродром Енгелс во регионот Саратов“, објавија новинските агенции од руското министерство.

Explosions reported from the Russian “Engels-2” airbase in Saratov. #Saratov #Russia #Ukraine pic.twitter.com/ucYjvDRENL

— (((Tendar))) (@Tendar) December 26, 2022