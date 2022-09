(Видео) Синот на портпаролот на Путин не сака баш да војува: „Мора да разберете… ќе го решам на друго ниво“

Водителите на рускиот канал на Јутјуб, „Популарна политика“, основан од поддржувачи на Алексеј Навални, во средата му се јавиле на 32-годишниот син на Дмитриј Песков, прес-секретарот на рускиот претседател Владимир Путин.

Шегаџиите (прангстери), кои се преправале дека се службеници за регрутирање, му рекле на 32-годишниот Николај Песков дека тој е повикан во војска и треба да оди на лекарски преглед следниот ден.

Дмитриј Низовчев му се јавил на Николај Песков и му се претставил како воен службеник кој сака да го мобилизира, пишува руски Инсајдер.

„Утре во 10 мора да се јавиш за мобилизација“, му рекол Низовчев, укорувајќи го што не се јавил на бројот што го напишал на поканата.

„Овааа… Вие… Очигледно нема да дојдам утре во 10“, им рекол помладиот Песков на шегобијците, според видеото споделено од независната руска информативна веб-страница The Insider. „Мора да разберете… Дека јас сум г-дин Песков. И не е многу добро да сум таму. Во суштина, јас ќе се справам со тоа, ќе се справам со тоа на друго ниво“, вели тој.

They allegedly called the son of Putin’s press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons 😂

Can’t prove it’s him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu

