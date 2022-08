(ВИДЕО) Роботи тестираат ковид а сајбер-кучиња танцуваат

Започнува кинеската роботска изложба. Роботска рака направена за собирање човечки примероци за скрининг на „Ковид-19“ и десетици сајбер-кучиња кои танцуваат беа меѓу главните моменти на годишната Светска конференција за роботи што беше отворена во четвртокот во Кина.

VIDEO: Covid tests and dancing cyber-dogs: China's Robot Expo kicks off.

A robotic arm built to collect human samples for Covid-19 screening, a barista robot and dozens of dancing cyber-dogs were among the highlights of the annual World Robot Conference that opened on Thursday pic.twitter.com/gBP7LiZE19

— AFP News Agency (@AFP) August 19, 2022