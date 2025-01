(Видео) Ракетата на Безос лансирана во вселената: „Успеавме, ракетата стигна во орбитата“

Лансирањето на ракетата Њу Глен од компанијата Blue Origin на американскиот милијардер Џеф Безос беше откажано пред неколку дена во последен момент поради технички проблеми.

Но, висока околу триесет ката (висока е 98 метри и широка 7 метри) и дизајнирана за повторна употреба, ракетата Њу Глен беше лансирана рано утринава од Кејп Канаверал, Флорида. Овој беспилотен тест лет е наменет да ја прикаже технологијата за демонстрација во вселената за Blue Origin.

Главната цел на мисијата е да докаже дека Њу Глен може да стигне до орбитата, што би го отворило патот за посложени мисии во иднина.

„Го направивме тоа, ракетата стигна до орбитата“, рекоа тие во пренос во живо славејќи го успехот на мисијата.

