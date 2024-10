(Видео) Погледнете како робот свири виолончело и прави музичка историја

Истражувачот и композитор Фредрик Гран дизајнираше и разви робот за свирење виолончело за шведскиот композитор Џејкоб Мулрад. Според Ројтерс, ова е прва изведба на робот кој свири виолончело заедно со оркестар. Роботот свиреше со симфонискиот оркестар Малме во јужна Шведска.

A cello-playing robot performed with the Malmo Symphony Orchestra in Sweden last week, marking the first-ever collaboration between a robotic cellist and a full symphony orchestra pic.twitter.com/m1nBEwRRAz

— Reuters (@Reuters) October 24, 2024