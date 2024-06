(Видео) Планинар открил дека највисокиот водопад во Кина се напојува со вода од цевка

Највисокиот водопад на планината Јунтаи ја добива водата од цевка вградена во карпите, покажа контроверзното видео снимено од еден планинар и објавено на социјалните мрежи, јавува Би-би-си.

Видеото собра повеќе од 70.000 лајкови откако првично беше објавено во понеделникот.

„Изворот на водопадите Јунтаи се само неколку цевки“

Менаџерите на туристичкиот парк Јунтаи објавија дека додале „мало подобрување“ за време на сушната сезона за да го направат патувањето до водопадите вредно за посетителите.

„За тоа како ги издржав сите тешкотии на патот до изворот на водопадите Јунтаи само за да ја видам цевката“, стои во описот на видеото објавено од корисникот „Фарисвов“. Темата „изворот на водопадите Јунтаи се само некои цевки“ брзо се прошири на социјалните мрежи.

NEW: Chinese officials are forced to apologize after a hiker discovers a secret water pipe feeding China’s tallest waterfall

Millions of tourists visit the 1,024-foot-tall Yuntai Mountain Waterfall annually, attracted by its ancient geological formations over a billion years old… pic.twitter.com/mw3u9NK1xN

— Unlimited L's (@unlimited_ls) June 6, 2024