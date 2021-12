(Видео) Новогодишно чудо во Тексас – заврна дожд од риби

Како што 2021 година се приближува кон крајот, во градот Тексаркана во Тексас имаше неочекуван настан – дожд од риби.

Жителите на Тексаркана во средата гледаа како риби паѓаат од небото во нивните дворови и на тротоарите, објави ККСКСВ.

– 2021 година ги извлекува сите трикови … вклучувајќи го и дождот од риби во Тексаркана денес.

– И не, ова не е шега – напишаа од градот Тексаркана во објава на Фејсбук.

Градот соопшти дека дождот од риби е феномен наречен „животински дожд“, кој се јавува кога малите водни животни, како што се жабите, раковите или малите риби, се однесени во излевањата на водата што се појавуваат на површината на Земјата.

Џејмс Аудирс изјави дека работел во продавница за половни автомобили кога слушнал силен звук надвор.

Yep. It rained fish at my house too. pic.twitter.com/NRfT8veXT9

— C’mill™️ (@camillecwarren) December 30, 2021