(Видео) Нов пожар се шири во Калифорнија, регионот повторно е под црвен аларм

Опасноста од пожар останува на критично ниво во Јужна Калифорнија, каде што илјадници жители добија наредба да се евакуираат поради пожарот што останува надвор од контрола во близина на Кастаик во северниот дел на округот Лос Анџелес.

Пожарот што ги зафати окрузите Лос Анџелес и Вентура изгоре повеќе од 9.000 хектари и е нула отсто локализиран, изјави началникот на пожарникарите во округот Лос Анџелес, Ентони Мароне. Нема информации дека било оштетени згради, рече Мароне на прес-конференција.

Кастаик се наоѓа на околу 25 километри северозападно од градот Санта Кларита и се граничи со Националната шума Анџелес. Од 31.000 жители, 23.000 добиле наредба за евакуација, според шерифот на округот Лос Анџелес, Роберт Луна.

„Имаме повеќе од 4.000 пожарникари назначени за овој инцидент“, рече Мароне. „Ситуацијата останува динамична, а пожарот и понатаму е тешко да се контролира, иако ние имаме предност“, додаде тој.

The view of the Hughes Fire from Castaic is apocalyptic pic.twitter.com/yheJyfFKxs

Националната метеоролошка служба го продолжи предупредувањето до утре наутро за повеќето окрузи Лос Анџелес и Вентура, а умерениот ветер продолжува да дува низ областа, рече Мароне.

Пожарот Хјуз избувна вчера во близина на езерото Кастаик, северно од каде противпожарните екипи работат на целосно гаснење на пожарите Палисадес и Итон кои изгореа повеќе од 40.000 хектари и оставија 28 мртви од избувнувањето на 7 јануари.

„Условите во кои се наоѓаме не се толку тешки како оние со кои се соочувавме минатата недела или две, но она што го видовте (вчера) е показател за условите во кои се наоѓаме, во однос на вегетацијата“, рече Роберт Гарсија, началникот на пожарникарската национална шума Анџелес.

Областа каде гори пожарот е позната по своите суви, тревни ридови, додаваат пожарникарите, што ги прави условите за пожар таму „критични“, рече Гарсија.

Новиот пожар избувна северно од два големи пожари кои се уште се активни и уништи повеќе населби претходно овој месец.

🚨 UPDATE: The new Los Angeles Hughes Fire is now 5000+ acres with zero containment. Powerful winds creating fire tornados. pic.twitter.com/p5rIiEBpm5

Два други пожари избувнаа на југ, во близина на Сан Диего и Оушансајд, соопштија официјални лица. И двата се со помал обем, но ги зафатија населените области. Пожарникарите успеаја да ги стават под контрола и двата пожари, наредбите за евакуација главно беа укинати, а натамошното ширење на огнот беше запрено.

Во округот Лос Анџелес, локалните медиуми ги прикажаа жителите во Хјуз како прскаат со вода нивните домови и дворови и оние кои решиле да се евакуираат.

Регионот повторно е под црвен аларм, што укажува на висок ризик од пожар поради силните ветрови и сувите услови со ниско ниво на влажност.

🚨 Breaking: #HughesFire Castaic lake Santa Clarita California Los Angeles LA California SOCAL has grown 50x its size in 2 hours. This is a very very dire situation!

Now over 5,000 acres!

The California Department of Forestry and Fire Protection says the fire is moving with a… pic.twitter.com/TmCOhhvvzF

— SyeClops (@SyeClops) January 22, 2025