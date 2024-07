(Видео) Најмалку 65 китови се насукаа и угинаа на брегот на Шкотска

Најмалку 65 китови белуга со долги перки угинале откако се насукале на остров во близина на северниот брег на Шкотска, во едно од најголемите насукувања во Обединетото Кралство во последно време, соопшти организацијата за заштита на морски животни.

Спасувачите од британската организација Divers Marine Life Rescue соопштија дека добиле извештај за заглавувањето и испратиле тим на плажата на Сандеј, шкотски остров во архипелагот Оркни.

„Пристигнувајќи на островот, открија дека на плажата има околу 77 китови кои биле блокирани неколку часа. За жал, само 12 од нив сè уште се живи во овој момент“, се вели во соопштението на добротворната организација.

Dozens of whales dead in 'biggest mass stranding in decades' after pod washes ashore at Tresness on the Orkney island of Sanday https://t.co/aqfZWystsK pic.twitter.com/Eh7d064GfM

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 11, 2024