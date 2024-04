(Видео) Мистериозни објекти го осветлија небото над Калифорнија

Луѓето ширум Јужна Калифорнија беа маѓепсани од мистериозни објекти кои го осветлуваа ноќното небо. Светлите ленти беа забележани вчера околу 1:30 часот по локално време. Граѓаните пријавиле дека светлината е видлива низ сојузната држава, пишува ABC.

Многумина излегоа на социјалните мрежи за да добијат одговори за потеклото на светлата. Некои шпекулираа дека станува збор за метеор или комета, додека други мислеа дека тоа би можело да биде остатоци од ракетата Фалкон 9 на SpaceX, која се симна од вселенската база Ванденберг околу 19:30 часот во понеделникот.

❗☄️🇺🇸 – Mysterious lights streak across the Southern California skies around 1:30am Tuesday. pic.twitter.com/98yH6eXKRD

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 2, 2024