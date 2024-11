(Видео) Куче – робот им помага на англиските фармери да станат попрофитабилни

Кучињата роботи би можеле да им помогнат на фармерите побрзо да го проценат квалитетот на почвата, се надеваат научниците кои водат технолошки експеримент во Корнвол.

Уредот, развиен од компанија од Корнвол, користи детектор за гама зраци за да го процени квалитетот на почвата.

Фармерот Малколм Барет, кој изнајмува фарма непосредно надвор од Бодмин, работи со научници од Универзитетот во Плимут, кои користат детектор за гама зраци монтиран на куче-робот за да го мапираат квалитетот на почвата во неговите полиња.

Тој вели дека се надева дека технологијата, која е побрза и поефикасна од конвенционалната анализа, може да ги направи фармите попрофитабилни со намалување на употребата на вештачки адитиви, доколку бидат откриени. пренесува Индекс.хр.

Кучињата роботи може да се користат и за пристап до тешко достапни места како ридови и жива ограда.

Кучето робот го разви Џејк Шо-Саттон, поранешен студент на Универзитетот Плимут и ко-основач на компанијата за роботика „Роботикс“.

„Нашиот најнов експеримент се фокусира на теренот бидејќи често е недоволно истражен, а тоа влијае на сè околу него. Кучињата роботи можат да бидат корисни и за испитување на тешко достапни места како ридови и жива ограда. Неговата максимална брзина е 5 метри во секунда, и тежок е околу 15 килограми. Клучната предност на овој робот е што може да се движи по многу непристапни терени и тешки површини благодарение на неговите нозе“, вели Шо-Саттон.

🤖 How can technology help farmers in the future?

At Catherine & Malcolm Barrett’s #FarmNetZero #fieldlab, they’re teaming up with @uniplymouth to test out new ‘robot dog’ soil sensor technology that could give them fast & thorough insights into the health of their soils pic.twitter.com/CCMnTtuOtQ

— Innovative Farmers (@IFarmers) November 12, 2024