(Видео) Кинеската сонда слета на подалечната страна на Месечината

Кинеската сонда „Chang’e-6“ слета денеска на подалечната страна на Месечината, каде што ќе собира примероци за првпат во историјата на човештвото, објави Кинеската Национална вселенска агенција (CNSA).

Сондата полета на Месечината на 3 мај, а слета денеска во 6:23 часот по локално време во Пекинг, пренесе Ксинхуа.

За време на слетувањето користен е автономен систем за избегнување визуелни пречки што со помош на камера избира релативно безбедна зона за слетување, врз основа на светлината и темнината на површината на Месечината.

Сондата потоа лебдеше на 100 метри од Месечината, избирајќи го последното место за слетување со помош на 3D скенер.

Кога конечно беше избрано место за слетување, моторот на сондата беше исклучен и таа слободно падна, заштитена со безбедносна перница.

📸Marvelous landing video of Chang'e 6 on the far side of the moon.

