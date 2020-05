(Видео) Како изгледа онлајн митинг на Александар Вучиќ

Денес, претседателот на Србија и Српската напредна странка, Александар Вушиќ, го објави почетокот на кампањата за изборите што ќе се одржат на 21 јуни и изјави дека трите приоритети за владејачката партија ќе бидат здравството, образованието и инвестициите.

За време на својот говор на конференцијата преку Интернет, тој рече дека со инвестирање во здравствена заштита, Србија успеа да ги обнови болниците низ целата земја, поради што беше подготвена да се соочи со здравствената криза предизвикана од пандемијата на коронарен вирус.

Meanwhile, the ruling party in 🇷🇸 goes full dystopia on everyone. pic.twitter.com/N5bd9v8sOy

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) May 16, 2020